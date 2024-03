Εύβοια

Εύβοια - Τροχαίο: Φονική σύγκρουση οχημάτων

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην περιοχή της Καστέλλας στην Εύβοια, όπου μια γυναίκα έχασε την ζωή της.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή Καστέλλα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 03:00, υπήρξε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύγκρουση δύο οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων όπου εντόπισαν τα δύο οχήματα και μια γυναίκα νεκρή σε μικρή απόσταση.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος καθώς και για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι.

Για αρκετή ώρα ο δρόμος ήταν αποκλεισμένος από περιπολικά.

