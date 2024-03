Κοζάνη

Κοζάνη - απάτη: Ζευγάρι την βοήθησε για το “market pass” και της άρπαξε χιλιάδες ευρώ

Πώς έστησε την απάτη το ζευγάρι στην Κοζάνη. Ποια η κατηγορία εις βάρος των δύο.

Το ποσό των 12.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από 68χρονη στην Κοζάνη επιτήδειοι, προσποιούμενοι ότι θα παρείχαν τεχνική βοήθεια σε αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος «Market Pass».

Συγκεκριμένα, η 68χρονη κατήγγειλε ότι αρχές Νοεμβρίου του 2023 άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον σύζυγό της, προσποιούμενο υπάλληλο του λογιστή του και αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, με το πρόσχημα της χορήγησης επιδόματος «Market Pass», τον έπεισε να μεταβεί σε ΑΤΜ της πόλης της Κοζάνης και να μεταφέρει από τον λογαριασμό της 68χρονης χρηματικό ποσό περίπου 12.000 ευρώ σε δύο έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 20χρονου αλλοδαπού και μίας 34χρονης, που ήταν οι κάτοχοι των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και ενός 43χρονου αλλοδαπού, που ήταν ο κάτοχος του αριθμού τηλεφώνου από όπου έγινε η επικοινωνία.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη. Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

