Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 26χρονου για αρπαγή και εκβίαση μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύλληψη του ήταν επεισοδιακή καθώς προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς που τον εντόπισαν.

-

Ένας 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, αρπαγή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, εκβίαση και εγκληματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, αστυνομικοί εντόπισαν σε εγκαταλειμμένο παράπηγμα στην περιοχή της Μενεμένης τον 26χρονο, ο οποίος συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, καθώς εντός του οικήματος εντοπίστηκαν πέντε αλλοδαποί, που ανέφεραν ότι εισήλθαν στην χώρα προ τεσσάρων ημερών με τη βοήθεια του συλληφθέντα και συνεργών του και κρατούνταν εκεί παρά τη θέληση τους, ενώ εκβιάζονταν προκειμένου να καταβάλουν το συμφωνηθέν ποσό για την μεταφορά τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Μητσοτάκης για Τέμπη: Δεν έγινε καμία προσπάθεια συγκάλυψης

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε