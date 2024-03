Λασιθίου

Φωτιά στην Ιεράπετρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία.

-

εικόνα αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Μάλλες του Δήμου Ιεράπετρας.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 25 πυροσβέστες που έχουν σπεύσει με 17 οχήματα, τόσο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, όσο από την Π.Υ Αγίου Νικολάου, το Π.Κ Σητείας και το Π.Κ Βιάννου.

Κοντά στο σημείο που επιχειρούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Ελευσίνα – βία ανηλίκων: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από συμπλοκή

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε