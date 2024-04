Ηράκλειο

Τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη (εικόνες)

Το τροχαίο με θύμα έναν 25χρονο δικυκλιστή, συνέβη το απόγευμα της Τριτής.

Ακόμη ένα θύμα στην άσφαλτο μετρά η Κρήτη, καθώς νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 25χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά το παρκινγκ του ΤΕΙ, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μηχανή που οδηγούσε 25χρονος, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε τον νεαρό άνδρα και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας φορούσε προστατευτικό κράνος.

Στο σημείο βρέθηκε και η Τροχαία.

