Αχαΐα

Πάτρα: Ασκηση για φάκελο με χημική σκόνη και νεκρούς στα Δικαστήρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην άσκηση η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, συμμετείχαν 20 άτομα.

-

Το σενάριο εφιαλτικό. Στο Δικαστήριο της Πάτρας παραλαμβάνεται φάκελος με θανατηφόρο χημική σκόνη. Ειδοποιείται άμεσα η Πυροσβεστική.

Η 6η ΕΜΑΚ Πάτρας άρτια εξοπλισμένη με ειδικές στολές και σύνεργα αναλαμβάνει έργο. Στήνονται έξω από τα Δικαστήρια διάδρομοι, πλυντήρια απολύμανσης.

Ειδοποιείται το ΕΚΑΒ και οι διασώστες φορούν λευκές στολές.

Εντοπίζονται δύο άτομα χωρίς αισθήσεις. Είναι νεκροί. Μία ακόμη γυναίκα οδηγείται για απολύμανση. Ξέφυγε τον κίνδυνο.

Η άσκηση που διοργανώθηκε στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Συμμετείχαν 20 άτομα. Την παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας Φωκίων Ζαϊμης κ.α.

Πηγή: gnomip.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Διεγράφη ο Μανώλης Σφακιανάκης από τον Νίκο Χαρδαλιά

Ισραήλ: Αναστέλλονται όλες οι άδειες στις μονάδες μάχης

Τέμπη – Καρυστιανού: Χρόνια η παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας