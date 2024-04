Μεσσηνία

Καλαμάτα: 13χρονος δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο

Κατά τη διάρκεια διαλείμματος, ο 13χρονος δέχτηκε επίθεση σε διάδρομο του σχολείου από τρεις συμμαθητές του για λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί.

Άλλο ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας, το οποίο έγινε γνωστό μόλις χθες, αν και έχει συμβεί σε χώρο του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας από τη Δευτέρα το πρωί, έχει αναστατώσει την εκπαιδευτική κοινότητα, με τρεις μαθητές της Α΄ τάξης να χτυπούν συμμαθητή τους και με ασθενοφόρο ο 13χρονος να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το παιδί είναι καλά στην υγεία του, όμως εντύπωση προκαλεί που δεν ενημερώθηκε την ίδια στιγμή η Αστυνομία για το περιστατικό, παρά μόνο όταν οι γονείς του 13χρονου κατέθεσαν μήνυση. Επίσης, ότι ακόμα και χθες η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είχε λάβει επίσημη ενημέρωση από το σχολείο.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, η οποία συνέταξε δικογραφία με σοβαρές κατηγορίες κατά των τριών μαθητών – δραστών, ενός Έλληνα, ενός Ρομά κι ενός Αλβανού, και η οποία ήδη βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα.

Μέσα στο σχολείο

Σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει η Αστυνομία, το πρωί της Δευτέρας και κατά τη διάρκεια διαλείμματος, ο 13χρονος δέχτηκε επίθεση σε διάδρομο του σχολείου έξω από τη σχολική αίθουσα από τους τρεις συμμαθητές του για λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί.

Οι τρεις δράστες χτύπησαν τον 13χρονο με κλωτσιές και μπουνιές στο σώμα και το κεφάλι και κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του 13χρονου από το Ρομά συμμαθητή του.

Δεν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία

Μετά το περιστατικό η διεύθυνση του σχολείου ειδοποίησε τους γονείς του τραυματισμένου μαθητή και το ΕΚΑΒ, όχι όμως την Αστυνομία, η οποία μέχρι χθες δεν είχε καταγγελία για το περιστατικό από τη διεύθυνση του σχολείου, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή το Σύλλογο Γονέων.

Το ίδιο βράδυ και μετά τη μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του 13χρονου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 13χρονο Αλβανό, καθώς και τον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας του, και οι οποίοι αφέθηκαν με ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι άλλοι δύο νεαροί δεν εντοπίσθηκαν.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο διευθυντήςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Ιωάννης Φραγκής, ανέφερε ότι ενημερώθηκε προφορικά από τη διεύθυνση του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας για το περιστατικό και πως αναμένει επίσημη γραπτή ενημέρωση, καθώς χθες το μεσημέρι συγκλήθηκε έκτακτο Δ.Σ. ανάμεσα στους διδάσκοντες του σχολείου, προκειμένου να αποφασιστεί αν απαιτείται δρομολόγηση περαιτέρω ενεργειών ή πρόκειται για ασήμαντο συμβάν.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα αποτελέσματα της χθεσινής συνεδρίασης θα του αποσταλούν εγγράφως και αυτά θα καθορίσουν την εξέλιξη του περιστατικού ενδοσχολικής βίας.

