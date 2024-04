Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: Ναυτικός κρουαζιερόπλοιου τραυματίστηκε και διακομίστηκε με Super Puma (βίντεο)

Καρέ-καρέ η συναρπαστική επιχείρηση διάσωσης και διακομιδής του ναυτικού από το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβε, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 03.04 τραυματισμένο, μέλος πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Celestyal Discovery» το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων και συγκεκριμένα βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, το μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε από το πλήρωμα του Super Puma στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Η επιχείρηση διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία.

??ΒΔ Καρπάθου



Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 3 Απριλίου 2024, ??Super Puma της ΠΑ παρέλαβε τραυματισμένο μέλος πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «CELESTYAL DISCOVERY» και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.#Πετάμε_όπου_χρειαστεί pic.twitter.com/3fYE2Yspf8 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 5, 2024

«Πετάμε όπου χρειαστεί» είναι η φράση με την οποία συνοδεύει την σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώηνTwitter) η Πολεμική Αεροπορία.

