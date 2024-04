Άγιο Όρος

Άγιον Όρος: Εντοπίστηκε σορός νεαρού άντρα στο ακρωτήρι του Αγίου Ανδρέα

Η σορός εντοπίστηκε από διερχόμενο ιδιωτικό σκάφος και επί τόπου έσπευσε το Λιμενικό Σώμα.

Μία σορό εντόπισαν τα μέλη πληρώματος ιδιωτικού σκάφους, το οποίο έπλεε στις βόρειες ακτές του Αγίου Όρους, στον Στρυμονικό κόλπο, το μεσημέρι του Σαββάτου (6/4).

Όπως αναφέρει το voria.gr, το πλήρωμα του ιδιωτικού σκάφους ενημέρωσε το λιμενικό σώμα, στελέχη του οποίου έσπευσαν επιτόπου στο σημείο τόσο από το Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, όσο και από το Λιμενικό Φυλάκιο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, με περιπολικά σκάφη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πτώμα, αγνώστου ταυτότητας, βρέθηκε και περισυνελέγη στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Άγιος Ανδρέας στο βόρειο άκρο της χερσονήσου. Όπως διαπιστώθηκε, ανήκε σε νεαρό άντρα και η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός μεταφέρθηκε από τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι της Ιερισσού κι από εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία και νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του νεαρού άντρα, ενώ θα αναζητηθεί και η ταυτότητά του.

Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

