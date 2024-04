Τρίκαλα

Τρίκαλα – τροχαίο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνο

Νέο τροχαίο με εμπλοκή αγριογούρουνου, αυτήν τη φορά στα Τρίκαλα.

Νέα σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνο σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής, στα Τρίκαλα.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον δρόμο Κεραμιδίου και Φαρκαδόνας, όταν το άγριο ζώο πετάχτηκε στον δρόμο.

Οι επιβαίνοντες του οχήματος, το οποίο συγκρούστηκε με το αγριογούρουνο, δεν τραυματίστηκαν.

Το τροχαίο έγινε μεταξύ των δύο γεφυρών Πηνειού και Ενιππέα.

Πηγή: trikalanews.gr

