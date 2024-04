Λάρισα

Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο πριν προλάβει να φτάσει στην κλινική

Περιπέτεια μεσα στην νύχτα για την μητέρα και το μωρό, που ήρθε στον κόσμο μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας.

Μία γυναίκα από το Βόλο γέννησε μόνη της μέσα σε εν κινήσει αυτοκίνητο την ώρα που βρισκόταν καθ'οδόν με προορισμό κλινική στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το magnesianews, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, στις 2.42 τα ξημερώματα όταν η ίδια με τον σύζυγό της έφυγαν από τον Βόλο με το αυτοκίνητό τους με προορισμό ιδιωτική κλινική στη Λάρισα για την γέννηση του παιδιού τους.

Στο ΠΕΒ η γυναίκα διαπίστωσε ότι έσπασαν τα νερά και ένα μόλις χιλιόμετρο έξω από την κλινική, ξεκίνησε ο τοκετός. Η γυναίκα δεν έχασε λεπτό την ψυχραιμία της και τράβηξε την μπέμπα στην αγκαλιά της στις 03:05.

Πέντε λεπτά αργότερα και οι τρεις ήταν έξω από την κλινική όπου στα επείγοντα τους περίμεναν οι νοσηλευτές και ο γιατρός για να τους παραλάβουν.

Μιλώντας στο magnesianews.gr ο πατέρας είπε: «Υποκλίνομαι στην γυναίκα μου που χωρίς να πανικοβληθεί γέννησε μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο εν κινήσει ένα υπέροχο κοριτσάκι. Η ζωή είναι ωραία».

