Εύβοια

Ερέτρια: άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Τραγωδία στην Εύβοια, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο εξοχικό του.

Ακόμα μια τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 6 Απριλίου στην Εύβοια, ένας 79χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Ο 79χρονος ήταν στην εξοχική του κατοικία στην Ερέτρια, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έκανε κάποιες εργασίες.

Η οικογένεια του τον καλούσε στο κινητό του και δεν απαντούσε στις κλήσεις με αποτέλεσμα να καλέσουν την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν άμεσα, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, η εθελοντική ομάδα Fetesclub και το ΕΚΑΒ, όπου εντόπισαν τον 79χρονο νεκρό στο έδαφος δίπλα σε μια σκάλα.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες ο θάνατος του ατόμου φαίνεται να οφείλεται σε ατύχημα, ωστόσο τα αίτια θα τα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Ο άτυχος άνδρας ήταν συνταξιούχος της Ολυμπιακής και διατηρούσε εξοχική κατοικία στην Ερέτρια.

