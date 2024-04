Μαγνησία

Πήλιο: Πατέρας κατήγγειλε τη σεξουαλική κακοποίηση του γιου του σε σχολική εκδρομή

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η τριήμερη σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα για έναν μαθητή Γυμνασίου.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου, ο 15χρονος γιος του έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συμμαθητές του κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας, το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη μετά τα μεσάνυχτα την περασμένη Παρασκευή (06.04.24) και όταν οι μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, όπου διέμεναν μαζί με συνοδούς και καθηγητές, που συμμετείχαν στην εκδρομή.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας στην αστυνομία, o 15χρονος γιος του ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από μια έντονη πίεση που αισθάνθηκε από χέρι στον πρωκτό του και είδε δίπλα και πάνω στο κρεβάτι του τον 15χρονο δράστη και μαθητή της Γ’ Γυμνασίου του ιδίου σχολείου να γελάει, ενώ στο άλλο κρεβάτι βρίσκονταν δύο ακόμη μαθητές της ίδιας Τάξης και γελούσαν και αυτοί με τις αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος του θύματος.

Άμεσα ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας ανηλίκων καθώς και οι γονείς των ανήλικων δραστών, οι οποίοι και μετέβησαν στο Τμήμα, ενώ οι τρεις 15χρονοι συνελήφθησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με παραγγελία εισαγγελέα δεν συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων δραστών, ενώ κλήθηκε να εξεταστεί και η διευθύντρια του Γυμνασίου. Οι 3 ανήλικοι πέρασαν την νύχτα στο κρατητήριο και μετά την απολογία τους στον Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο σύμφωνα με νομικές πηγές που μίλησαν στα gegonota.news η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να είναι καθαρή και, μάλιστα, δεν προκύπτει επαφή ούτε πάνω από τα ρούχα του μαθητή.

