Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά στην περιοχή Καλαμάκι

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η έκταση της φωτιάς.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώνεται από το απόγευμα της Δευτέρας πάνω από το Καλαμάκι του Δήμου Κιλελέρ, στα όρια Αρμενίου και σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τη Λάρισα, για πυρκαγιά που καίει δασική έκταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κληθεί για κατάσβεση 12 υδροφόρα και τέσσερα βοηθητικά οχήματα, με 30 άνδρες και μια ομάδα πεζοπόρων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Έλαφος Αγιάς Λάρισας. Επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 #οχήματα και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 8, 2024





