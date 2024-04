Θεσσαλονίκη

Greek Mafia - Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης πυροβολισμών σε βενζινάδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς σε βενζινάδικο ταυτοποιήθηκε.

-

Το δράστη που τον Μάιο του 2022 "γάζωσε" με καλάσνικοφ πρατήριο υγρών καυσίμων στην Περαία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας υλικές ζημιές στην επιχείρηση, ταυτοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., και όπως ανακοινώθηκε πρόκειται για 29χρονο ομογενή, με καταγωγή από τη Γεωργία. Η ταυτοποίησή του, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών για τη δράση της λεγόμενης Greek Mafia.

Σε βάρος του 29χρονου, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, εκκρεμεί ένταλμα του ανακριτή Αθηνών για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σύσταση συμμορίας, ληστεία, καθώς και κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συγκεκριμένες πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν την περίοδο 2002/03 και περιλαμβάνονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Όσον αφορά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο βενζινάδικο έγινε τα ξημερώματα της 12ης Μαΐου του 2022. Ο κατηγορούμενος πυροβόλησε οκτώ φορές στην τζαμαρία του βενζινάδικου του προέδρου των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Θέμη Κιουρτζή, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν στον χώρο και κατάσχεσαν το καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολική έκλειψη Ηλίου: Την απόλαυσαν εκατομμύρια άνθρωποι σε 15 αμερικανικές πολιτείες (εικόνες)

Βραζιλία: Τα ξαναβρήκε με την γυναίκα του που του έκοψε το μόριο

Κόρινθος: Ασθενής πέθανε από σηψαιμία μετά από λάθος στο χειρουργείο