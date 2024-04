Καστοριά

Καστοριά: Φωτιά στο Μονόπυλο (βίντεο)

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Καστοριά. Πού κατακαίει η φωτιά και πώς ξέσπασε.

Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Μονόπυλο Νεστορίου Καστοριάς, στο Γράμμο, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά είναι ως επί το πλείστον έρπουσα και καίει φυλλώματα.

Μέχρι τη δύση του ηλίου, συνέδραμε στο έργο της κατάσβεση αεροσκάφος. Όπως δήλωσε στο kastorianiestia.gr ο δήμαρχος Νεστορίου η φωτιά αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 4 το απόγευμα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μονόπυλος Νεστορίου Καστοριάς. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες ως πεζοπόρο τμήμα και 1 Α/ΦΟΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 9, 2024

Συνολικά 56 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Από αυτές, όπως τονίζει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωση της, οι 52 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

«Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών», αναφέρει η Πυροσβεστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

