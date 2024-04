Θεσσαλονίκη

Ενδοσχολική βία: Ξύλο και συλλήψεις σε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη.

-

Θύματα ξυλοδαρμού έπεσαν τρεις 13χρονοι στο σχολείο τους στα Πεύκα, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Όλα συνέβησαν στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, στο 2ο Γυμνάσιο Πεύκων. Για άγνωστη αιτία, οι τρεις 13χρονοι δέχθηκαν επίθεση από τουλάχιστον πέντε μαθητές Β’ γυμνασίου του ίδιου σχολείου.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε πέντε ανήλικους, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η αστυνομική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και διερευνώνται τυχόν ποινικές ευθύνες εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

