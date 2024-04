Πολιτική

Ενδοσχολική βία: Όλες οι αλλαγές για την 5ήμερη αποβολή, τις απουσίες και τα κινητά (βίντεο)

Οι αλλαγές που παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας και στοχεύουν στην εξάλειψη της ενδοσχολικής βίας.

Την εθνική καμπάνια για να αντιμετωπίσουν την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, αλλά και την πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr στην οποία θα μπορούν οι μαθητές και οι γονείς τους, να υποβάλλουν αναφορές για περιστατικά τα οποία τους απασχολούν, παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση για την εκστρατεία κατά της βίας στα σχολεία από το 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε για ένα εθνικό πρόβλημα και γι’ αυτό οι λύσεις τους πρέπει να είναι συλλογικές», είπε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος σημείωσε ότι «η πολιτική δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα αλλά απαιτεί αλλαγή κουλτούρας».

Ειδικά,δε, για το σποτ που παρουσιάστηκε είπε ότι έπρεπε να είναι σκληρό στο πλαίσιο του συμβολαίου αλήθειας που ζήτησε ο πρωθυπουργός. «Αυτό είναι το απόστημα που πρέπει να σπάσουμε» συμπλήρωσε.

Πρώτο βήμα η καμπάνια ενημέρωσης που σαν στόχο δεν έχει μόνο να παρουσιάσει ένα βίντεο αλλά σας καλούμε όλους και όλες να μιλήσετε, να πείτε τη σκέψη σας, να ενοχοποιήσουμε τη βία στα σχολεία και πρέπει αυτό να το κάνουμε για τα παιδιά μας.

Παρουσιάζοντας την πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr είπε ότι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συστήματα αποτύπωσης, συστήματα διαχείρισης. Είναι μια πλατφόρμα καταγγελιών και από γονείς και από μαθητές με τους κωδικούς στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, περιλαμβάνει περιγραφές του είδους της κακοποίησης, αν είναι σωματική, διαδικτυακή, ψυχολογική κ.α.

Μετά την υποβολή της αναφοράς υπάρχει παρακολούθηση του πόσο γρήγορα διαχειρίζεται κανείς το περιστατικό, πρόσθεσε ο υπουργός Παιδείας.

Καταρχήν τη διαχείριση την αναλαμβάνει το σχολείο αλλά ανάλογα τη σοβαρότητα υπάρχει μια 4μελη επιτροπή ειδικών στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ υπάρχει επιτροπή ειδικών και στο υπουργείο Παιδείας, συμπλήρωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση σε αριθμό ψυχολόγων που ήδη έχουν αυξηθεί από τους 2.000 στους 4.000 ενώ περιέγραψε την επιμόρφωση που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στους εκπαιδευτικούς.

Πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα κοινωνικού συμβολαίου, αποδοχής και σεβασμού της κουλτούρας γι αυτό από τον Σεπτέμβριο εντάσσουμε δράσεις Ενεργού Πολίτη από τα Νηπιαγωγεία μέχρι την πρώτη Λυκείου, είπε ακόμα ο υπουργός Παιδείας. Ο στόχος, όπως είπε, αυτό να γίνεται μια ώρα την εβδομάδα καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Νέοι σχολικοί κανονισμοί από τον Σεπτέμβριο

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία για νέους σχολικούς κανονισμούς λειτουργίας ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο και μάλιστα θα πρέπει να υπογραφεί από τους γονείς των μαθητών.

Όπως είπε:

Ψηφιοποιείται το θέμα των απουσιών: Βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πολύ. Θα διατεθεί εφαρμογή e-parents στους γονείς όπου θα μπορούν να βλέπουν σε άμεση ψηφιακή ενημέρωση η πορεία του μαθητή, οι απουσίες κ.α. μέσω των δεδομένων που καταχωρούνται στο myschool

Θα απαγορεύεται η διαγραφή απουσιών στο τέλος της χρονιάς με ρητές εξαιρέσεις όπως οι ιατρικοί λόγοι. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο

Οι 114 απουσίες δεν θα είναι αδικαιολόγητες. Έως 2 ημέρες θα μπορούν να δικαιολογούν οι γονείς, για περισσότερες απαιτείται ιατρική γνωμάτευση

Θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής της 5ημερης αποβολής. Θα μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να προχωρεί πιο εύκολα σε αλλαγή τμήματος και θα περιοριστεί η γραφειοκρατία για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αν κάποιος κάνει φθορά, ηθελημένο βανδαλισμό. Το κόστος της θα βεβαιώνεται στην οικογένεια του δράστη.





Κινητά τηλέφωνα

Ειδικά για τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η χρήση του πάει μαζί με τα πιο βαριά περιστατικά bullying.

Γι αυτό ορίζονται συνέπειες όπως ότι ο σύλλογος μπορεί να επιβάλει 5ημερη αποβολή για αποτύπωση περιστατικού σχολικής βίας.

Αν υπάρξει διαρροή προσωπικών δεδομένων για προσωπικές στιγμές παιδιών στο διαδίκτυο τότε θα υπάρχει ακαριαία αλλάγη σχολικού περιβάλλοντος.

