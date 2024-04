Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Εκατοντάδες κούτες με κάνναβη “ταξίδευαν” προς την Ιταλία (εικόνες)

Αξία «μαμούθ» είχε η κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης που εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Ένας άνδρας συνελήφθη όταν σε έλεγχο που έγινε στην νταλίκα που οδηγούσε εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης.

Τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν, το βράδυ της Πέμπτης, 200 κούτες με πάνω από 200 κιλά κάνναβης μέσα στο όχημα που επρόκειτο να ταξιδέψει προς την Ιταλία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε από τον σκύλο του Λιμενικού, ενώ μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, στη Χίο, βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και σύνεργα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, προέβησαν στη σύλληψη ενός (01) ημεδαπού, για παράβαση του νόμου 4139/2013 ''περί εξαρτησιογόνων ουσιών'', στο λιμάνι εξωτερικού Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε φορτηγό όχημα (τράκτορας/επικαθήμενο), το οποίο είχε εκφορτωθεί από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από λιμένα Ιταλίας από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), της Ομάδας Κ9 και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο, κατόπιν ένδειξης από τον σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΒΛΑΝΤ», τα στελέχη εντόπισαν επιμελώς στοιβαγμένα στο χώρο του φορτίου, είκοσι δύο (22) χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν διακόσιες (200) πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους διακοσίων είκοσι πέντε κιλών και οκτακοσίων ογδόντα γραμμαρίων (225,880 κιλά).

Ο 54χρονος ημεδαπός, οδηγός του Φ/Γ οχήματος (τράκτορας/επικαθήμενο) πρόκειται να προσαχθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών και το Φ/Γ όχημα με το επικαθήμενο.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (1.807.040 ευρώ).

Βρέθηκαν ναρκωτικά και στο σπίτι του Χιώτη συλληφθέντα

Αναφορικά με τον εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικής ουσίας ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) βάρους 225 κιλών στην Ηγουμενίτσα και τη σύλληψη ημεδαπού, γνωρίζεται ότι διενεργήθηκε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του συλληφθέντα στη Χίο από στελέχη του Γραφείου Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), του Γραφείου Ασφάλειας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κ9 “ΝΕΔΑ”.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 11,8 γραμμάρια, μία ζυγαριά ακριβείας, ένας πλαστικός τρίφτης, το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Όλα τα προαναφερθέντα κατασχέθηκαν από τη Λιμενική Αρχή Χίου.

