Ενδοοικογενειακή βία - Πάτρα: Έσπαγε πιάτα στο κεφάλι της συζύγου του

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας συνελήφθη γιατί έσπαγε τα πιάτα στο κεφάλι της γυναίκας του.

Σοβαρό επεισόδιο σε σπίτι στην Πάτρα, με ένα «νταή» σύζυγο να συλλαμβάνεται για ενδοοικογενειακή βία. Τραυματίστηκε σοβαρά η γυναίκα του, από τα πιάτα που της έσπαγε στο κεφάλι.

Μάστιγα η ενδοοικογενειακή βία και στην Πάτρα. Ένας άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς, επειδή κατά τη διάρκεια ενός άγριου καυγά, άρχισε να σπάει πιάτα στο κεφάλι της. Η γυναίκα που ειδοποίησε την αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Μια ολόκληρη γειτονιά στην πόλη παραμένει ανάστατη από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν και τις φωνές που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της άνανδρης, απαράδεκτης και ανεπίτρεπτης επίθεσης.

Σοκ προκαλεί, η περίπτωση ενός άντρα που έσπαγε πιάτα στο κεφάλι της συζύγου του, στην Πάτρα. Η ενδοοικογενειακή βία βρίσκεται σε έξαρση στην πόλη, με τους αστυνομικούς να τρέχουν καθημερινά μετά από καταγγελίες που γίνονται.

Όπως μετέδωσε το Mega, ένας άνδρας μετά από καυγά που είχε με τη σύζυγό του πήρε πιάτα και άρχισε να τα σπάει στο κεφάλι της.

Η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, κατάφερε να καλέσει την αστυνομία, με τις Αρχές να φτάνουν άμεσα στο σημείο.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές και η αστυνομία μετέφερε στο νοσοκομείο τη γυναίκα, ώστε να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

