Σέρρες: Άγριος ξυλοδαρμός μαθήτριας στην αυλή σχολείου

Θύμα και θύτης είναι 15χρονες μαθήτριες. Συνελήφθη ακόμη μια μαθήτρια που βιντεοσκοπούσε το επεισόδιο για να το ανεβάσει στο Instagram.

Περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού, αυτή τη φορά μέσα σε αυλή σχολείου, σημειώθηκε στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών πρωταγωνίστριες ήταν δύο μαθήτριες 15 ετών. Την ώρα του διαλλείματος η μία από αυτές χτύπησε μια τρίτη μαθήτρια με τη δεύτερη να βιντεοσκοπεί την σκηνή και να την ανεβάζει στο Instagram.

Οι δύο μαθήτριες συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφέθηκαν ελεύθερες και η εισαγγελέας Σερρών θα αποφασίσει για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά στις δύο μαθήτριες αλλά και τους γονείς τους.

