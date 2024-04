Χανιά

Φωτιά στα Λευκά Όρη

Μάχη με τις φλόγες δίνουν από το μεσημέρι οι πυροσβέστες σε δύσβατο σημείο στα Λευκά Όρη Χανίων.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολύ δύσβατο σημείο των Λευκών Ορέων στα Χανιά.

Πρόκειται για φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή του Γκίγκιλου σε πολύ δυσπρόσιτο σημείο που κάνει την επέμβαση των επίγειων δυνάμεων σχεδόν αδύνατη.

Για τον λόγο αυτό έχει σηκωθεί πυροσβεστικό ελικόπτερο που είναι το μόνο που μπορεί να επιχειρήσει αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο σημείο που μαίνεται η φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

#Πυρκαγιά σε δυσπρόσιτο σημείο δασικής έκτασης στον Γκίγκιλο Λευκών Ορέων Χανίων Κρήτης. Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα και 1 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 13, 2024

Στην περιοχή εκτός από το πυροσβεστικό ελικόπτερο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 3 οχήματα.

Θυμίζουμε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο νησί, αποφασίστηκε η αντιπυρική περίοδος να ξεκινήσει νωρίτερα, στις 15 Απριλίου.

