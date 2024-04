Χανιά

Φωτιά στα Λευκά Όρη: Δασοκομάντος επιχειρούν με αναρριχήσεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σε πολύ δύσβατη ορεινή περιοχή. Ρίψεις νερού κι από πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Ρίψεις ξεκίνησε να πραγματοποιεί πριν λίγη ώρα το πυροσβεστικό ελικόπτερο, στην περιοχή της φωτιάς που κατακαίει δασώδη και θαμνώδη έκταση όμορα του Φαραγγιού της Σαμαριάς στα Χανιά και συγκεκριμένα σε πολύ δύσβατη ορεινή περιοχή μεταξύ Ξυλόσκαλου και Γκίγκιλου.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, είναι πλήρως οριοθετημένη και σε ύφεση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ, παραμένουν στο σημείο και συγκεκριμένα 14 οχήματα με 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες δασοκομμάντος και μία ομάδα της ΕΜΑΚ.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της πυρόσβεσης οι δυσκολίες λόγω ακραίας δυσβατότητας είναι πολλές και οι δασοκομάντος επιχειρούν κυρίως με αναρριχήσεις στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τις φλόγες.

