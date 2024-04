Φθιώτιδα

Στυλίδα: Αγρότης παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από το τρακτέρ του

Ένας αγρότης έχασε τη ζωή του, ενώ εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του.

-

Τραγικό τέλος είχε ένας αγρότης από τη Στυλίδα, ο οποίος σκοτώθηκε από το τρακτέρ του, ενώ εκτελούσε εργασίες το μεσημέρι της Κυριακής.

Πρόκειται για 72χρονη ο οποίος στο παρελθόν είχε υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και είχε προσφέρει στον τόπο του, αφού είχε διατελέσει και πρόεδρος της κοινότητας και κοινοτικός Σύμβουλος.

Δυστυχώς μια κακιά στιγμή το μεσημέρι της Κυριακής ήταν αρκετή για να χάσει τη ζωή του.

Ο 72χρονος είχε πάει από το πρωί στα κτήματα για ψεκασμό. Το μεσημέρι σε ένα ελαιοπερίβολο κοντά στο χωριό την ώρα που πήγε να βάλει μπροστά το τρακτέρ σε ένα κατηφορικό σημείο, άγνωστο πως, παρασύρθηκε από το αγροτικό μηχάνημα και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ο άτυχος αγρότης διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Λαμίας, αλλά δυστυχώς κατά την διαδρομή άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Στυλίδας διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: lamiareport.gr

