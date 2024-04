Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κατέληξε ο άντρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 61χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, το βράδυ του Σαββάτου, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Τραγωδία στο Ηράκλειο με νεκρό έναν άνδρα, ηλικίας 61 ετών, που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο έπειτα από δυστύχημα με τρακτέρ.

Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το αγροτικό όχημα την Παρασκευή το απόγευμα ενώ εκτελούσε εργασίες σε χωράφι στις Μαλάδες Ηρακλείου και με πολύ σοβαρά τραύματα διακομίστηκε στο Βενιζέλειο. Το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες του 61χρονου και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, όμως, παρά το ότι οι γιατροί κατέβαλαν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να τον σώσουν, ο 61χρονος δεν άντεξε και κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου καθώς οι τραυματισμοί του ήταν πολύ σοβαροί.

