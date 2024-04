Μαγνησία

Βόλος: φίδι δάγκωσε γυναίκα μέσα στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το απίτευτο περιστατικό και πώς φαίνεται να βρέθηκε το φίδι στην παραλία.

-

(εικόνα αρχείου)

Μια γυναίκα 40 ετών δέχθηκε το τσίμπημα φιδιού ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Κυριακής στην θάλασσα, στο Σουτραλί Αγριάς στον Βόλο.

Η 40χρονη αισθάνθηκε έναν δυνατό πόνο στο πόδι και αμέσως έσπευσε να βγει από το νερό.

Λίγα λεπτά αργότερα το πόδι άρχισε να πρήζεται, ενώ στο σημείο που πονούσε η γυναίκα παρατήρησε δυο μικρά σημάδια σαν τρύπες.

Ειδοποίησε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο, καθώς δεν μπορούσε να οδηγήσει, και στα Επείγοντα οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι πρόκειται για δάγκωμα φιδιού.

Εκτιμάται ότι το φίδι κατέληξε στη θάλασσα μαζί με το φορτίο των υδάτων που διοχετεύονται στον Παγασητικό από την πλημμυρισμένη περιοχή της Κάρλας.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός

Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολώνα - Τραυματίστηκαν επιβάτες