Χανιά

Χανιά - τροχαίο: Φονική σύγκρουση αυτοκινήτων (εικόνες)

Ακόμη ένα τροχαίο δυστήχημα στα Χανιά όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Γαλατά.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν ακριβώς στο ύψος του κόμβου.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ζευγάρι ηλικιωμένων τουριστών από την Αγγλία, ενώ στο άλλο ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Το ζευγάρι των τουριστών τραυματίστηκε και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις άνδρες που πραγματοποίησαν απεγκλωβισμό και η Τροχαία.

Πηγή: zarpanews.gr

