Απάτη - Πρέβεζα: της πήραν 190000 για να... λύσουν μάγια!

Θύμα απάτης έπεσε μία γυναίκα στην Πρέβεζα. Πώς την ξεγέλασαν οι επιτήδιοι και τις απέσπασαν κοντά στις 200.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα.

Θύμα απάτης έπεσε μία γυναίκα στην Πρέβεζα, η οποία πίστευε πως για όλα τα δεινά στη ζωή της, φταίνε τα μάγια που της είχαν κάνει.

Αυτό φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε μία γυναίκα και η συνεργός της και έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν από τη γυναίκα, τεράστιο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα πολλών χιλιάδων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πείσουν το θύμα τους ότι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή της προς το καλύτερο αρκεί να «λυθούν» τα μάγια που της έχουν κάνει. Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να της «φάνε» σχεδόν 200.000 ευρώ!

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δράστες πήραν 150 χιλιάδες σε μετρητά και άλλες 40 περίπου χιλιάδες σε κοσμήματα.

Η παθούσα όταν κατάλαβε ότι όλα ήταν μια καλοστημένη παγίδα προσέφυγε στην Αστυνομία.

Από το Τμήμα Ασφάλειας της Πρέβεζας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μιας ημεδαπής σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη μαζί με άγνωστη συνεργό της, αφού έπεισαν ημεδαπή ότι μπορούν να «λύσουν τα μάγια» που άγνωστοι δήθεν είχαν κάνει σε αυτή και την οικογένειά της, κατάφεραν να της αποσπάσουν σταδιακά κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου έτους το συνολικό χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας, ενώ η έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας για την ανακάλυψη της ταυτότητας της συνεργού συνεχίζεται.

