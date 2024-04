Κορινθία

Κόρινθος: Θρίλερ με σορό γυναίκας στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός της γυναίκας που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, μεταφέρθηκε αρχικά στο αλιευτικό καταφύγιο της Κορίνθου, από σκάφος του Λιμενικού.

-

Σορός ηλικιωμένης γυναίκας ανασύρθηκε σήμερα Πέμπτη (18/4) στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κόρινθο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το πρωί η Λιμενική Αρχή της Κορίνθου από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στο σημείο, μετέβη ένα σκάφος με στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κορίνθου που ανέσυραν τη σορό και τη μετέφεραν στο αλιευτικό καταφύγιο της Κορίνθου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για σορό ηλικιωμένης γυναίκας (αγνώστων λοιπών στοιχείων), η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, ενώ το Λιμεναρχείο Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση. Ήδη παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ: Παιδί “κλέβει” περιπολικό και το οδηγεί (βίντεο ντοκουμέντο)

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ευρωψηφοδελτίου ο Δημήτρης Παπανώτας

Ηλεία: Διαρρήκτης “μπουκάρει” σε βενζινάδικο με βαν (βίντεο)