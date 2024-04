Λάρισα

Τέμπη: Βρέθηκαν υπολείμματα οστών στο ιδιωτικό οικόπεδο όπου είχε μεταφερθεί χώμα από τον τόπο της σύγκρουσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί και εξετάζονται σε εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα ώστε να εξακριβωθεί εάν ανήκουν σε ζώα, ή σε άνθρωπο.

-

Υπολείμματα οστών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ιδιωτικό οικόπεδο όπου μεταφέρθηκαν 500 κυβικά χώματος από τον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί και εξετάζονται σε εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα ώστε να εξακριβωθεί εάν ανήκουν σε ζώα, ή σε άνθρωπο.

Μετά και το αίτημα των συγγενών, οι έρευνες στη θέση «Πηγάδια» -απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας- εντατικοποιήθηκαν και, μάλιστα, ζητήθηκε νέος δειγματοληπτικός έλεγχος, ο οποίος αυτή τη φορά να καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις: Περισσότερα από 12 δείγματα, χρήση ειδικών εργαλείων αφαίρεσης στήλης χώματος (καροτιέρες). Μετά και τη συνδρομή της ομάδας Anubis με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, φαίνεται πως οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών απέδωσαν καρπούς και κατάφεραν εκτός από συντρίμμια να εντοπίσουν και υπολείμματα οστών.

Τα τελευταία ευρήματα, βέβαια, τα οποία λογίζονται ως τα πλέον σημαντικά, έχουν ήδη αποσταλεί -σύμφωνα με το πρωτόκολλο- σε εξειδικευμένα εργαστήρια, στην Αθήνα και σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματά τους για την ταυτοποίηση του DNA. Σύμφωνα με τη Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, συνήγορο οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, μετά την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών αναμένεται να αλλάξει και το κατηγορητήριο και να κληθούν περισσότεροι κατηγορούμενοι.

«Στις έρευνες συμμετείχαν δικαστικοί πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Δεν έμειναν σε μια απλή δειγματοληψία, αλλά κάνουν συνολικό πλήρη έλεγχο στα κυβικά χώματος τα οποία είναι μεγάλου όγκου. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης είναι κρίσιμο αν μιλάμε για διαφοροποίηση του κατηγορητηρίου: Από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την ίδια να υπογραμμίζει ότι «εάν δεν ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες -με αυτές τις υπόνοιες και τις ενδείξεις- δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το κατηγορητήριο. Πρέπει να είναι εμπεριστατωμένο. Και αυτός είναι και ο λόγος της καθυστέρησης του κατηγορητηρίου γιατί αναζητούνται και υπεύθυνοι που μπορεί να κληθούν να καταθέσουν στις επόμενες ημέρες. Ήδη έχουμε κατανομάσει τους υπαλλήλους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train ενώ έχουμε καταγγείλει από τον Μάρτιο του 2023 τους νόμιμους εκπροσώπους της ΡΑΣ, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι».

Έρευνες και δείγματα σε χώματα με δέντρα παρουσία γεωπόνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr αναμένεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από ειδικό πραγματογνώμονα στα δέντρα που βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος. Η συγκεκριμένη ενέργεια συντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για την αναζήτηση και τον εντοπισμό στοιχείων που θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας που, μέχρι σήμερα, παραμένουν στο σκοτάδι. «Όλοι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι -111 στο σύνολο- ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις συνέχειες των επιτόπιων αυτοψιών παρουσία πραγματογνωμόνων για την αναζήτηση στοιχείων στο σημείο “Πηγάδια” εκεί όπου μεταφέρθηκαν οι όγκοι από τα υλικά που σκάφτηκαν από το σημείο του δυστυχήματος. Επειδή έχουν βρεθεί από την προηγούμενη δειγματοληψία ευρήματα τα οποία αφορούν υπολείμματα των συρμών των αμαξοστοιχιών – σιδερένια αντικείμενα – συνεχίζεται η διαδικασία της έρευνας στο σύνολο του όγκου των φερτών υλικών, στα οποία υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις και τα ευρήματα. Δεν έμειναν σε μια απλή δειγματοληψία, αλλά κάνουν συνολικό πλήρη έλεγχο όλου του όγκου των φερτών υλικών. Ουσιαστικά, κοσκινίζουν τα πάντα», δήλωσε η κ. Χατζηκωνσταντίνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας για κακοκαιρία: Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να είναι έτοιμος

“MyCoast”: η ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

Μέση Ανατολή - Πετρέλαιο: Μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές φέρνει η νέα ένταση