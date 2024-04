Δωδεκανήσα

Σύμη: Τσάντα με εκατομμύρια δολάρια βρέθηκε στη θάλασσα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα χαρτονομίσματα είναι πλαστά.

Αντιμέτωπος με μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκε σήμερα το πρωί κάτοικος της Σύμης, ο οποίος εντόπισε στη θάλασσα μια τσάντα που περιείχε 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η τσάντα βρέθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νησιού, κοντά στο Πέδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Ροδιακής”, πρόκειται πιθανότατα για πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία παραδόθηκαν στις αρμόδιες Λιμενικές αρχές.

