Κακοκαιρία - Τρίκαλα: Χιόνισε στο Περτούλι (εικόνες)

Ασυνήθιστες εικόνες για τέτοια εποχή, με την περιοχή "ντυμένη στα λευκά", είδαν το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι και επισκέπτες στο Πετρούλι. Δείτε LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Ασυνήθιστες εικόνες αντίκρισαν οι κάτοικοι στο Περτούλι Τρικάλων το πρωί του Σαββάτου, καθώς ξημέρωσαν "στα λευκά", λόγω του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την Θεσσαλία, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 20 Απριλίου και να βρισκόμαστε 15 μέρες πριν το Πάσχα, αλλά οι εικόνες στα ορεινά των Τρικάλων παραπέμπουν σε... Χριστούγεννα.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr χθες βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα για 6-7 ώρες εκδηλώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο των Τρικάλων και μάλιστα “το έστρωσε” σχεδόν παντού.

Χαρακτηριστικά, το Περτούλι ξημέρωσε με ένα λευκό πέπλο και το θερμόμετρο να δείχνει το μηδέν.

Δείτε χαρακτηριστικές φωτογραφίες:

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της προχώρησε η ΕΜΥ.

Το βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύεται από μέτωπα και ήδη προκαλεί επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει περάσει στο βόρειο Αιγαίο, όπου προβλέπεται πρόσκαιρα να βαθύνει και να συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι σήμερα Σάββατο (20-04-24), οπότε και θα κινηθεί ανατολικότερα πληρούμενο.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

