Καιρός

Κακοκαιρία - Σάββατο: Ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και δυνατοί άνεμοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές αναμένονται το Σάββατο στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, τα φαινόμενα μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα εμφανίσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις ακόλουθες περιοχές: Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο), Νότια Πιερία, Βόρεια Εύβοια, νομό Φθιώτιδας (στα βόρεια), νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Εύβοια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί. Στη δυτική χώρα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί στο βόρειο Αιγαίο, εντάσεως 6 με 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 18 με 20 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και τις πρωινές ώρες με σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Το βράδυ θα πνέουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι τις απογευματινές ώρες σε νότιους-νοτιοανατολικούς, με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Από το απόγευμα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα όπου τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι τις απογευματινές ώρες σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά από το μεσημέρι σε δυτικών διευθύνσεων, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια όπου τα φαινόμενα στο νομό Φθιώτιδας θα είναι τοπικά ισχυρά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Από το απόγευμα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ. Από το απόγευμα σταδιακή στροφή των ανέμων σε νότιους-νοτιοανατολικούς, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά με σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, τις πρωινές ώρες πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και κατά τόπους θα εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους-βορειοδυτικούς, αρχικά με την ίδια ένταση και με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τη Μακεδονία και βαθμιαία στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, την κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά και τα βόρεια με σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής - βόρειας χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα νότια βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 19 με 22 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωεκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παπανώτας, ο Τσίπρας και η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου

Ηράκλειο: Ξυλοδαρμός 14χρονου σε σχολείο - Το βίντεο που τράβηξαν συμμαθητές του

Ακάθιστος Ύμνος: Οι Χαιρετισμοί στην Παναγία και η διάσωση της Κωνσταντινούπολης