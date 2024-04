Μαγνησία

Κακοκαιρία - Πήλιο: Βροχή και χαλαζόπτωση “χτυπούν” την περιοχή (εικόνες)

Αντιμέτωπο με την κακοκαιρία είναι το Πήλιο, όπως είχε προβλέψει η ΕΜΥ σχετικά με τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που ''χτυπούν'' την περιοχή.

Ισχυρή βροχή και χαλαζόπτωση πλήττουν το Πήλιο από το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η κακοκαιρία.

Λίγες ώρες μετά το μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας, το Πήλιο είναι αντιμέτωπο με τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποίησε η ΕΜΥ. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η περιοχή του Πηλίου δοκιμάστηκε ιδιαίτερα και με τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο. Βεβαίως δεν είναι της τάξης των φαινομένων που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενους μήνες. Όμως είναι σε ένα πεδίο επιβαρυμένο και ταλαιπωρημένο», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, μετά την συνεδρίαση του Συντονιστικού στη Λάρισα.

Υπενθυμίζεται ότι μηνύματα από το 112 εστάλησαν και στην Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, καθώς και στην Στερεά Ελλάδα.

