Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Που και πότε θα κάνουν αρχικά την εμφάνιση τους τα έντονα δαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της προχώρησε η ΕΜΥ. Σήμερα Παρασκευή βαρομετρικό χαμηλό στα δυτικά, συνοδευόμενο από μέτωπα, θα κινηθεί ανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από νωρίς το απόγευμα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από μέτωπα προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από σήμερα νωρίς το απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημέρι, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στα Δωδεκάνησα.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.





Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (19-04-24)

Από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά τμήματά της) και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), τις Κυκλάδες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τη δυτική Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Το Σάββατο (20-04-24)

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και και κατά τόπους η Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα).

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Στη Θεσσαλία μεταβαίνει για προληπτικούς λόγους ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας.

