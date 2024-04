Χανιά

Τροχαίο: Οδηγός εγκλωβίστηκε σε φλεγόμενο όχημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες.

-

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη, με το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες.

Εξετράπη της πορείας του, περίπου στις 02.00 τα ξημερώματα, ένα αυτοκίνητο επί του ΒΟΑΚ, στο ρεύμα από Χανιά προς Ρέθυμνο, στο ύψος του Ναυστάθμου Κρήτης, στα Χανιά. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο το οποίο έσπασε κι έπεσε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Το αυτοκίνητο "τυλίχτηκε" στις φλόγες με τον οδηγό να εγκλωβίζεται μέσα και να απεγκλωβίζεται άμεσα με τη συνδρομή πολιτών.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε υπαλλήλους και έσβησε τις φλόγες.

Ο οδηγός, τραυματισμένος, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωεκλογές - Κόκκαλης: Η Ελλάδα πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης

Κως – Θάνατος βρέφους: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς

Γιώργος Γεννηματάς: ο εμπνευστής του ΕΣΥ