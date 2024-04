Αχαΐα

Μητροπολίτης Ιερώνυμος: Σκόραρε από την άσπρη βούλα…

Περισσότερο κι από την ευστοχία, αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο, ήταν το άψογο ποδοσφαιρικό στιλ από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, με απόλυτα ποδοσφαιρικό στυλ, ετοιμάζεται να εκτελέσει πέναλτι. Απέναντί του, σε ρόλο γκολκίπερ, ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αιγιάλειας Δημήτρης Ελευθεριώτης.

Οι πληροφορίες, από έγκυρη πηγή, λένε πως η εκτέλεση κατέληξε σε γκολ παρά την… εκτίναξη του αντιδημάρχου.

Το στιγμιότυπο κατεγράφη στους μαθητικούς αγώνες ποδοσφαίρου δημοτικών σχολείων της Αιγιάλειας.

