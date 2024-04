Ηράκλειο

Κρήτη – ενδοοικογενειακή βία: Πολυετής φυλάκιση σε πατέρα που χτύπησε την κόρη του

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης, στον δράστη του επεισοδίου. Πως ξέφυγε η κόρη του και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ποινή φυλάκισης 54 μηνών επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον 61 ετών πατέρα που κατηγορείται ότι χτύπησε άγρια την 41 ετών κόρη του σε χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη κι έτσι ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί τη φυλακή.

Ο 61χρονος δικάστηκε στο Αυτόφωρο έπειτα από την καταγγελία που έκανε η ίδια του η κόρη σύμφωνα με την οποία, ο πατέρας της, της επιτέθηκε με τα χέρια και τα πόδια, εν μέσω απειλών και ύβρεων.

Η γυναίκα τον απώθησε και κατάφερε να ξεφύγει, καλώντας σε βοήθεια. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 61χρονος είχε και στο παρελθόν επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά.

