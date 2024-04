Ηράκλειο

Ηράκλειο: 25χρονος επιχείρησε να βιάσει ανήλικη μέσα στο σπίτι της

Ο δράστης είναι από το Πακιστάν και δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής στη χώρα μας.

Ένας 25χρονος από το Πακιστάν, αποπειράθηκε να βιάσει μια 16χρονη κοπέλα, στο Ηράκλειο, μπαίνοντας στο σπίτι της, αφού παραβίασε το παράθυρο του ισόγειου διαμερίσματος.

Η κοπέλα πρόβαλλε ισχυρή αντίσταση, με αποτέλεσμα ο επίδοξος βιαστής να τραπεί σε φυγή.

Η κοπέλα προχώρησε σε καταγγελία και οι αστυνομικοί αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενα σπίτια και επιχειρήσεις κατάφεραν να ταυτοποίησουν την ταυτότητα του δράστη και να τον εντοπίσουν.

Αν και έχει παρέλθει το αυτόφωρο ο 25χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής στη χώρα μας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

