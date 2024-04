Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση λόγω μεθυσμένων επιβατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροπλάνο είχε προορισμό την Αίγυπτο, όμως ο πιλότος ζήτησε βοήθεια και αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο.

-

Αεροπλάνο που αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Γλασκόβης, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», εξαιτίας… μεθυσμένων επιβατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας. Το αεροπλάνο είχε προορισμό την Αίγυπτο, όμως ο πιλότος ζήτησε βοήθεια και αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, καθώς ένας 45χρονος Πολωνός και μία 42χρονη Αγγλίδα, δημιούργησαν προβλήματα στην διάρκεια της πτήσης λόγω μέθης.

Οι δύο επιβάτες, αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου, συνελήφθησαν.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστολική ψήφος: Έκλεισε η πλατφόρμα

ΗΠΑ: Νεκροί αστυνομικοί σε σύλληψη υπόπτου