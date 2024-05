Αργολίδα

Προσύμνη Αργολίδας: Φωτιά σε δασική έκταση

Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Προσύμνη Αργολίδας, ενώ κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2024

