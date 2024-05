Αχαΐα

Αχαΐα: Ανατίναξαν ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ στην Οβρυά

Οι δράστες άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν.

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας από αργά τη νύχτα για την σύλληψη τριών δραστών που "χτύπησαν" ΑΤΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ ανατίταξαν το ΑΤΜ του super market ΑΡΑΠΗΣ, που λειτουργεί σε κεντρικό δρόμο, στην περιοχή της Οβρυάς.

Αρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν κινούμενοι προς Ροϊτικα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο κατάστημα , ενώ κομμάτια από το ΑΤΜ εκτοξεύτηκαν στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Πηγή: tempo24

