Ηράκλειο: Απαγορεύτηκε α απόπλους καταμαράν με 783 επιβάτες

Το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο για Θήρα-Νάξο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο-Ίο-Θήρα και επιστροφή στο Ηράκλειο.

Απαγορεύτηκε, λόγω μηχανικής βλάβης, ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού καταμαράν power jet σημαίας Κύπρου από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο για Θήρα-Νάξο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο-Ίο-Θήρα και επιστροφή στο Ηράκλειο με 783 επιβάτες,27 ΙΧ οχήματα και 8 δίκυκλα.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

