Κόσμος

Βίντεο – ντοκουμέντο από την κατάρριψη συριακού ελικοπτέρου

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν καταρρίφθηκε από τις τουρκικές δυνάμεις ή τζιχαντιστές αντάρτες.

Ένα συριακό ελικόπτερο καταρρίφθηκε πάνω από Ιντλίμπ, ενώ βρισκόταν σε αποστολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ελικόπτερο επλήγη από πύραυλο, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό αν ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ή από τζιχαντιστές αντάρτες.

Βίντεο από το σημείο, δείχνουν το ελικόπτερο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και να στροβιλίζεται.