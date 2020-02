Πολιτική

Ο Παπαγγελόπουλος αντιμέτωπος με διεύρυνση του κατηγορητηρίου από την Προανακριτική

Πότε θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, μετά απο αίτημα της πλειοψηφίας. Οι επόμενοι μάρτυρες και η απόρριψη του αιτήματος για την Ελένη Τουλουπάκη.

Τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο αναμένεται -σύμφωνα με πληροφορίες- να ζητήσει η πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής. Το θέμα τέθηκε στη σημερινή συνεδρίαση, όπου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η λίστα των επόμενων μαρτύρων και η απόρριψη του αιτήματος του ΚΙΝΑΛ να κληθεί να καταθέσει ως ύποπτη τέλεσης αξιόποινων πράξεων η Ελένη Τουλουπάκη.

Απόφαση ωστόσο, σχετικά με τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου θα ληφθεί την επόμενη εβδομάδα.

Σε ότι αφορά στη λίστα των μαρτύρων, η ΝΔ πρότεινε να κληθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης και Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή, οι προστατευόμενοι μάρτυρες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», καθώς και η Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Από την κατάθεση της κ. Τουλουπάκη θα εξαρτηθεί εάν θα κληθούν οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστος Ντζούρας και Στυλιανός Μανώλης. Στη ΝΔ επιφυλάσσονται για την κατάθεση της πρώην Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου καθώς και για την κατάθεση της Ξένης Δημητρίου κατ' αντιπαράσταση με τον Ιωάννη Αγγελή. Επιφυλάξεις διατυπώνει η συμπολίτευση, σύμφωνα με πληροφορίες, και για την κατάθεση της Γιάννας Παπαδάκου και των κ.κ. Ζαμανίκα και Κοτζαμάνη. Στο τέλος, θα κληθεί ο τέως αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρότειναν τους κ.κ. Ηλιάννα Ζαμανίκα, Γιάννα Παπαδάκου, Ξένη Δημητρίου, Ελένη Τουλουπάκη, τους προστατευόμενους μάρτυρες «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» καθώς και την επανεξέταση των Ιωάννη Αγγελή και Ελένης Ράικου.

Το ΚΙΝΑΛ ζήτησε την εξέταση των Ελένης Τουλουπάκη, Σάμπυ Μιωνή, Παύλου Πολάκη, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Ευτέρπης Κουτζαμάνη και εφ’ όσον χρειαστεί κατ αντιπαράσταση εξέταση Σαράφη και Κελέση με τους Δεστεμπασίδη και Μαραγκέλη.

Αναφορικά με το αίτημα του ΚΙΝΑΛ να κληθεί ως ύποπτη η Ελένη Τουλουπάκη, που απορρίφθηκε, οι βουλευτές του Βασίλης Κεγκέρογλου και Ευαγγελία Λιακούλη, φέρεται να αντέδρασαν έντονα:

Λάππας (ΣΥΡΙΖΑ): Το αίτημα του Κινήματος Αλλαγής να καταθέσει ανωμοτί η κα Τουλουπάκη είναι κατάπτυστο.

Το αίτημα του Κινήματος Αλλαγής να καταθέσει ανωμοτί η κα Τουλουπάκη είναι κατάπτυστο. Λιακούλη (ΚΙΝΑΛ): Είμαι έκπληκτη από τον τρόπο που λειτούργησαν κάποιοι άνθρωποι στην υπόθεση που εξετάζουμε. Ως άνθρωπως, με αυτά που αποκαλύπτονται, επικαθαρίζομαι. Ειλικρινά νιώθω συγκλονισμένη από όσα άκουσα όλο αυτό τον καιρό μέσα σε αυτή την Επιτροπή. Παρακοκουθούμε εμβρόντητοι όσα καταθέτουν οι Εισαγγελείς. Απορώ πώς κάποιοι πραγματικά κραυγάζουν αντί να σιωπούν. Απορώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φωνές και ακόμη με περισό θράσος. Γιατί αυτά που έγιναν έβλαψαν όχι μόνο πρόσωπα αλλά και θεσμούς.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Βασίλη Κεγκέρογλου και στην επιστολή Τουλουπάκη προς την Προανακριτική Επιτροπή.

“Καλωσορίζουμε την αντίδραση της αξιότιμης κ. Εισαγγελέως Διαφθοράς στο νόμιμο αίτημά μας για ανωμοτί εξέτασή της ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Εκτιμούμε την αμεσότητα της απάντησής της, την ώρα που η ίδια αρνείται πεισματικά να αποστείλει στη Βουλή τα έγγραφα και τα στοιχεία που της έχουμε επανειλημμένως ζητήσει. Αλήθεια, τι φοβάται και ποιους προσπαθεί να καλύψει -και πέραν του εαυτού της; Όπως είναι γνωστό, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών (άρθρα 7 παρ. 1 και 5 παρ. 3 ν. 3126/2003) εξοπλίζει την Επιτροπή με αρμοδιότητες εισαγγελικού οργάνου, που υποχρεούται να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες όχι μόνο ενός υπουργού αλλά και των συμμετόχων του -μη πολιτικών προσώπων. Η διαδικασία δηλαδή δεν είναι πολιτική, αλλά νομική, με πολύ συγκεκριμένες έννομες συνέπειες για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, ανεξαρτήτως υπουργικής ιδιότητας. Η κ. Τουλουπάκη βαρύνεται, επομένως, με καθ' έξη άγνοια νόμου, που δεν μπορεί να της συγχωρεθεί. Ή όντως δεν γνωρίζει ή εξυπηρετεί συγκεκριμένες επιδιώξεις. Η δε αναφορά της σε πειθαρχική μας δίωξη ως βουλευτών (!). αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή απόδειξη πως κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται, εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στην ευόδωση του έργου της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής. Ακόμη κι αν μείνουμε μόνοι, θα επιμείνουμε στην εις βάθος διερεύνηση ενός διαφαινόμενου υπόγειου παραδικαστικού κυκλώματος, με αδιαφανείς απολήξεις και πειθήνια όργανα σε καίριες θέσεις. Όσο κι αν φωνάζουν, δεν θα μας σταματήσουν. Η αλήθεια θα λάμψει και θα τυφλώσει όσους έχουν μάθει να ζουν στο σκοτάδι”, δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες ο Βασίλης Κεγκέρογλου.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές προθέσεις της ΝΔ

Στελέχη της Κουμουνδούρου, σχολιάζοντας την σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, έλεγαν ότι «σήμερα η ΝΔ αποκαλύφθηκε ως προς τις πραγματικές της προθέσεις για το παρόν και το μέλλον της προανακριτικής επιτροπής.

α) Αποφάσισε fast track διαδικασίες για την επίσπευση του έργου της Επιτροπής. Καθημερινές συνεδριάσεις, χωρίς προετοιμασία και έρευνα. Και το κάνει γιατί το αφήγημά της είναι έωλο. Διότι:

αποδείχτηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτις και είναι πέρα από μεγάλο και διεθνές, παρά τιςς προσπάθειες της πλειοψηφίας ΝΔ- ΚΙΝΑΛ να αποπροσανατολίσουν.

δεν αποδείχτηκε καμία πίεση και εκβιασμός του Δήμητρη Παπαγγελόπουλου προς τους εισαγγελείς για το σκάνδαλο Νοβάρτις.

β) Επειδή τελικά εξελίχθηκε σε φιάσκο η μέχρι τώρα διαδικασία θέλουν να επιστρέψουν τη δικογραφία στην ολομέλεια επιχειρώντας καινούργιο κυνήγι μαγισσών. Αποστολή τους ήταν να ρίξουν στο σκοτάδι το σκάνδαλο Νοβάρτις και να τρομοκρατήσουν τους λειτουργούς που επιχειρούν τη διαλεύκανσή του. Θέλησαν να πείσουν πως το σκάνδαλο ήταν σκευωρία και απέτυχαν. Θα αποτύχουν και πάλι.