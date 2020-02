Κοινωνία

Νέος Κόσμος: νεκρή γυναίκα σε φλεγόμενο διαμέρισμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της αλλά λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή...

Τραγωδία στον Νέο Κόσμο με μία νεκρή γυναίκα, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμά της!

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Θεοκλήτου, πιθανότητα από θερμαντικό σώμα.

Οι πυροσβέστες, που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της, ανέσυραν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γυναίκα, όμως, λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.