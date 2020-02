Πολιτισμός

Η Σάντρα Βουτσά στον ΑΝΤ1 για την πορεία της υγείας του Κώστα Βουτσά (βίντεο)

Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Κώστας Βουτσάς, σύμφωνα με την κόρη του.