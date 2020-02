Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Προοδευτική βελτίωση προβλέπουν οι ειδικοί, ωστόσο οι τοπικές βροχές επιμένουν. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Μετά την σύντομη, τοπικά έντονη κακοκαιρία, ο Φεβρουάριος το «γυρίζει» σιγά-σιγά σε άνοιξη, βοηθώντας το κλάδεμα, αλλά δυστυχώς επιβάλλοντας και τους ψεκασμούς.

Την Κυριακή, στα δυτικά αναμένεται βελτιωμένος καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη, όπου θα χιονίσει για λίγο στα βουνά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από το μηδέν έως τους 17 βαθμούς και νοτιότερα από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει τους παραγωγούς για την Αμυγδαλιά, ότι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι αμυγδαλoκαλλιεργητές πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένες επεμβάσεις φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθογόνων που εμφανίζονται ή έχουν παρατηρηθεί την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο καθώς επίσης και καλλιεργητικά - προληπτικά μέτρα τα οποία βοηθούν στη μείωση του αρχικού μολύσματος και επομένως στην αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία κατά την βλαστική περίοδο.

Καλλιεργητικά- Προληπτικά μέτρα

Αφαίρεση και καταστροφή όλων των προσβεβλημένων κλάδων και βλαστών καθώς επίσης και των μουμιοποιημένων καρπών που βρίσκονται στα δένδρα ή στο έδαφος. Εφαρμογή του κλαδέματος με ξηρό καιρό. Κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης με το κλάδεμα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισμός και η μείωση της υγρασίας. Προστασία των τομών κλαδέματος με κατάλληλο μυκητοκτόνο. Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με εμβάπτιση σε κάποιο απολυμαντικό διάλυμα καθαρό οινόπνευμα ή φορμόλης 2% ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

