Πολιτική

Διάλογος για τα ΜΟΕ με τουρκικές παραβιάσεις και εμπλοκές

Προκλητική για ακόμη μια φορά η Άγκυρα, έκανε «ποδαρικό» στις συζητήσεις με την Αθήνα, στέλνοντας τα μαχητικά της να "αλωνίσουν" στο Αιγαίο.

Τουρκική αντιπροσωπεία έφτασε την Δευτέρα στην Αθήνα για συζητήσεις, στο πλαίσιο του στρατιωτικού διαλόγου, με αντίστοιχη ελληνική αντιπροσωπεία, για την επιλογή δραστηριοτήτων υλοποίησης Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), με σκοπό την αποφυγή έντασης και τη μείωση κινδύνου ατυχημάτων.

Ωστόσο, ο «τουρκικός χαβάς» και προφανώς οι διαθέσεις της Άγκυρας φάνηκαν εκτός της συνάντησης, αφού ενώ οι Τούρκοι αξιωματικοί έκαναν διάλογο στο ΥΕΘΑ με Έλληνες αξιωματικούς, 8 τουρκικά F-16 (τα 6 εκ των οποίων ήταν οπλισμένα) και 1 φωτογραφικό-κατασκοπευτικό CN-235, έκαναν συνολικά 6 παραβάσεις και 34 (!) παραβιάσεις του FIR Αθηνών.

Μάλιστα, στην διάρκεια της αναχαίτισης τους από αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σημειώθηκαν 4 εμπλοκές επάνω από το Αρχιπέλαγος.

Ολα αυτά μέχρι τις 14:30 της Δευτέρας και ενώ στο ΥΕΘΑ οι στρατηγοί αναζητούσαν πεδίο επαφής και συμφωνίας...

Γεννηματά: να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά αναφέρει «Η Κυβέρνηση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα, που κλιμακώνεται με την ανάρτηση από τον ΟΗΕ του παράνομου μνημονίου με τη Λιβύη. Καθυστέρησε να καταλάβει το πρόβλημα και σέρνεται πίσω από τα γεγονότα. Οφειλόμενη ενέργεια είναι η παρέμβαση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αλλά δεν αρκεί. Επιβάλλεται η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για να χαράξει άμεσα Εθνική Γραμμή».