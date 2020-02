Κόσμος

Χειροπέδες για την μαφιόζικη επίθεση στην Αγία Νάπα

Που και πως εντόπισαν τον άνδρα τα στελέχη της Αστυνομίας της Κύπρου.

Στο χώρο εργασίας του στην Λάρνακα εντόπισε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών τον 38χρονο Ελληνοκύπριο από την Πάφο, μετά από μαρτυρία εναντίον του, και ανακρίνεται στο ΤΑΕ Αμμοχώστου για το «τυφλό» κτύπημα, χθες τα ξημερώματα, σε καφετέρια στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, από νωρίς το πρωί οι αρχές είχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον 38χρονο και ζητήθηκε η συνδρομή της ΥΚΑΝ, αφού το συγκεκριμένο πρόσωπο απασχόλησε στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Μέλη της ΥΚΑΝ έκαναν έφοδο στον χώρο εργασίας του και πέρασαν χειροπέδες στον 38χρονο, ενώ κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ωρών να υπάρξει και δεύτερη σύλληψη.

Οι έρευνες οδήγησαν στον 38χρονο Ελληνοκύπριο μετά τα αποτελέσματα των πρώτων επιστημονικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο δράστης της επίθεσης κτύπησε στα τυφλά ρίχνοντας 25 πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα εναντίων καφετέριας με στόχο όπως όλα δείχνουν 53χρονο επιχειρηματία από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε από τον κουκουλοφόρο και εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης του Μουσείου Θάλασσα στην Αγία Νάπα, οι κάλυκες των σφαιρών, που βρέθηκαν έξω στο πεζοδρόμιο και τον δρόμο στην οδό Κρύου Νερού, καθώς και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από γειτονικά υποστατικά, στάλθηκαν για τις απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις.